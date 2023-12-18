قبّلها ومسح على شعرها.. فلسطيني يحتضن طفلته للمرة الأخيرة (فيديو)

في مشهد صعب ومؤثر، ودّع فلسطيني طفلته الرضيعة التي استشهدت بغارة إسرائيلية في غزة.

وظهر في تسجيل متداول الأب وهو يمسك بابنته التي كانت بكفنها، وقد أقبل يقبّلها وعيناه يملؤهما الحزن والرضا.

وفُجع آلاف الفلسطينيين بفقدان أبنائهم خلال الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 73 يومًا.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربًا مدمرة على غزة، خلّفت 18 ألفًا و800 شهيد، و51 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، وفق آخر إحصائية نُشرت يوم الجمعة الماضي، ودمارًا هائلًا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب مصادر فلسطينية وأممية.