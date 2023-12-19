أسامة حمدان: خسائر الاحتلال سترتفع ولا تفاوض على الأسرى حتى يتوقف العدوان (فيديو)

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، إن الاحتلال الإسرائيلي يريد جعل غزة مكانا غير صالح للعيش، ليسهل عليه مخطط التهجير والنزوح من أرضه.

وأكد في مؤتمر صحفي له، الاثنين، أن الشعب الفلسطيني باقٍ في أرضه، “لأنَّه ببساطة صاحب الأرض وصاحب الحق، ووهم التهجير مستمد من ثقافة المجتمع اللقيط الذي بنته دولة الاحتلال جالبة الغزاة من كل بلد لتسكنهم في أرض محتلة لا ينتمون لها”.

وأكد أن الشعب الفلسطيني ومقاومته سيحبطان مخططات الاحتلال التي تستهدف قيمنا ومقدساتنا.

وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة حمدان: