شاهد: لحظة استهداف القسام جرافة إسرائيلية في تل الزعتر شمالي غزة

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الثلاثاء، مشاهد لاستهدافها جرافة إسرائيلية بمنطقة تل الزعتر شمالي قطاع غزة.

ويُظهر التسجيل لحظة إطلاق القذيفة على الجرافة واشتعال النيران فيها.

وفي وقت سابق، أعلنت القسام استهداف جيب عسكري إسرائيلي شمال مدينة غزة، وتنفيذ عمليات متفرقة في أكثر من محور قتال.

وقالت الكتائب في بيان على منصة تليغرام “استهداف جيب صهيوني من نوع همر في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة ومقتل من فيه بعد احتراقه بالكامل”.

كما قالت إن مقاتليها بعد عودتهم من خطوط القتال في حي الشيخ رضوان، اشتبكوا “مع قوة صهيونية خاصة مكونة من 12 جنديًّا، بالأسلحة الرشاشة ومن ثم استهداف القوة التي جاءت لإنقاذهم بقذيفة مضادة للأفراد وإيقاعهم جميعًا بين قتيل وجريح”.

وأوضحت في بيان آخر أنها “دمرت آلية صهيونية بقذيفة الياسين 105 بحي الشيخ رضوان غرب مدينة غزة، واستهداف جرافة بشكل مباشر ومقتل سائقها”.

وكذلك ذكرت كتائب القسام أنها “جددت قصف تل أبيب برشقة صاروخية ردًّا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين”.

وأضافت في بيان آخر أنها “أطلقت رشقة صاروخية باتجاه المدن الإسرائيلية تم تجهيزها سابقًا، إهداء إلى أرواح شهداء الضفة الغربية”.