غارات أضاءت سماء غزة.. قصف إسرائيلي عنيف على مناطق شرقي مخيم جباليا (فيديو)

قصفت الطائرات الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بشكل عنيف مناطق شرقي مخيم جباليا شمال غزة.

وأضاء القصف العنيف سماء غزة، حيث تحوّل الظلام إلى ضوء أصفر غطى المكان.

وكانت مصادر فلسطينية قد أفادت، في وقت سابق الثلاثاء، باستشهاد وإصابة العشرات بقصف جوي إسرائيلي استهدف عددًا من المباني والمنازل في بلدة جباليا شمالي قطاع غزة.

واستهدف القصف مبنى جمعية السلامة الخيرية لرعاية الجرحى وذوي الإعاقة، وعددًا من المنازل المحيطة به.

وحسب مصادر محلية وشهود عيان، فقد خلّف القصف الإسرائيلي دمارًا كبيرًا في المنطقة المستهدفة.

وهرع سكان المنطقة لانتشال الجرحى والشهداء من تحت ركام المباني المدمرة، وفق شهود العيان.

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كثف جيش الاحتلال قصفه الجوي والمدفعي على بلدة جباليا ومخيمها، مما أسفر عن آلاف الشهداء والجرحى.