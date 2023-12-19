كل الأماكن تُقصف في غزة.. الجزيرة مباشر ترصد آثار الدمار في رفح التي أعلن الاحتلال أنها “آمنة” (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر الأوضاع الصعبة وآثار الدمار في منطقة حي الشبورة بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأظهرت الكاميرا جانبًا من آثار القصف على رفح التي ادعت قوات الاحتلال أنها منطقة “آمنة”، وطلبت من الفلسطينيين التوجه إليها.

وقال أحد أصحاب البيوت المتضررة للجزيرة مباشر إن القصف الإسرائيلي على المنطقة كان في وضح النهار، دون إنذار أو إبلاغ بالإخلاء.

وأوضح أنه وعائلته كانوا ينامون في مدرسة مجاورة ويأتون في الصباح إلى بيتهم، وفي أحد الأيام نفذ الاحتلال غارة جوية قبل الظهر، وهدمت منازل في الحي على رؤوس ساكنيها.

وأشار إلى أنه استطاع بمساعدة أهالي الحي إنقاذ أبنائه وزوجته من تحت الركام.

وذكر أنه يستضيف فيما تبقى من بيته عائلات نزحت من شمالي القطاع ولجأت إلى الجنوب.

وتجول مراسل الجزيرة في أنحاء المبنى، حيث كانت هناك عائلات تطبخ على الحطب بسبب الحصار وعدم وجود الوقود.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى الثلاثاء 19 ألفًا و667 شهيدًا، إضافة إلى 52 ألفًا و586 جريحًا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، حسب مصادر فلسطينية وأممية.