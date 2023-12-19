رد طاهر النونو، مستشار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، على جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي الذي قال إن “إسرائيل لا تتعمد قتل المدنيين في غزة”.

وقال النونو في لقاء مع الجزيرة مباشر، الاثنين، إنهم (الأمريكيين) يرون الحقيقة، ثم يتعامون عنها.

وأضاف “الولايات المتحدة تشارك في إمداد ‘الكيان الصهيوني’ بالسلاح والعتاد والقنابل والدبابات والجيبات، ثم يقولون إن إسرائيل تتجنب قتل المدنيين”.

جون كيربي: إسرائيل لا تتعمد قتل المدنيين في غزة.. ومستشار رئيس حمـ. ـاس يرد#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/GDFcE6PIYs — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 19, 2023

وبشأن تبادل الأسرى، نفى النونو ما جاء على لسان كيربي بأن واشنطن تعمل على تنفيذ صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل والفلسطينيين “لكنها ليست وشيكة”.

وقال النونو إنه لا توجد أي خطوة عملية قام بها الأمريكيون أو الاحتلال الاسرائيلي بشأن قضية الأسرى.

وأضاف أن الحديث على وسائل الإعلام بشأن صفقة الأسرى يأتي “لطمأنة وتهدئة الجمهور الإسرائيلي”.