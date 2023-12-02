“أبوس إيدك ارفع السقف”.. صرخات لأسرة تحت الأنقاض إثر قصف إسرائيلي (فيديو)

“مشان الله السقف وقع علينا” بهذه الكلمات صرخت امرأة وهي تحت أنقاض بيتها الذي هدمه الاحتلال فوق رأس عائلتها في غارة جوية بغزة.

ويظهر في فيديو متداول حديثٌ بين أفراد العائلة وأشخاص يحاولون إنقاذهم.

وخلال الحوار، تصرخ طفلة طالبة النجدة “وقعت عليَّ الصخرة. يا حاج أمانة عليك”.

وتنادي امرأة بقلق “مشان الله السقف وقع علينا يا حاج”، وتضيف “أمانة عليك بدي أطمن على ولادي وزوجي أبوس إيدك. ارفع السقف يا حاج”.

وتصطدم جهود الإنقاذ في قطاع غزة بقلة المعدات وكثرة المنازل المهدمة، حيث كشف منظمات ووسائل إعلام فلسطينية عن وجود عدد كبير من الشهداء تحت الأنقاض.

وصباح الجمعة، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أُنجزت بوساطة قطرية مصرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفي السابع من أكتوبر الماضي، شنت إسرائيل حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت دمارًا هائلًا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وتسببت في كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.