كتائب القسام تبث مشاهد من اشتباكات مقاتليها مع آليات وجنود الاحتلال في بيت حانون شمال غزة (فيديو)

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد من اشتباك مقاتليها مع قوات الاحتلال في بيت حانون شمال قطاع غزة.

وعلقت على فيديو نشرته على صفحتها على تيليغرام: “التحام مجاهدي القسام مع آليات وجنود العدو في بيت حانون شمال قطاع غزة”.

مشاهد توثق استهداف مقاتلي "كتـ.ـائـ.ـب القـ.ـسـ.ـام" لآليات الاحتلال العسكرية المتوغلة في بيت حانون شمال قطاع #غزة #حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/BFjlQUf6By — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) December 2, 2023

وأعلنت الكتائب أيضا استهداف “جرافة صهيونية من نوع D9 بقذيفة “الياسين 105″ في منطقة جحر الديك شرق المنطقة الوسطى وتحقق فيها إصابة مباشرة”.

كما أفادت باستهدافها “تحشدات للعدو في موقع “كيسوفيم” بمنظومة الصواريخ “رجوم” قصيرة المدى من عيار 114ملم”.

وكشفت عن استهدافعا غرفة قيادة واستطلاع لجيش الاحتلال الإسرائيلي داخل مبنى شرق بيت حانون بـ4 قذائف مضادة للأفراد.

وأوقع مقاتلو القسام، قوة إسرائيلية راجلة متمركزة داخل مبنى في كمين محكم في منطقة التوام شمال غرب غزة.

وبينت كتائب القسام أنه تم استهدافهم “بالعبوات المضادة للأفراد والقذائف المضادة للتحصينات والرشاشات الثقيلة، ويؤكدون إيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح”.

وصباح الجمعة، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة قطرية مصرية وأمريكية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية ضد القطاع، حيث استهدفت منذ الصباح مناطق متفرقة شمال ووسط وجنوب القطاع، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.