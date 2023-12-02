“كنا بنجهز حالنا نطلع”.. طفلة غزاوية ناجية تبكي أولاد عمها الشهداء وتروي لحظة قصف الاحتلال منزلها (فيديو)

لم تتمالك الطفلة الغزاوية “الناجية” من الغارة الإسرائيلية دموعها، حيث بكت أولاد عمها الذين استُشهدوا في قصف طائرات الاحتلال منزلهم.

تقول وهي تتلعثم من البكاء والصدمة “واحد من أولاد عمي عمره 3 سنين، والآخر طفل قد أخوي”، وتشير بيدها إلى أخيها.

وتروي ما حدث “إحنا كنا في الدار، الأطفال متفرقين كل واحد بشقة، وكنا بنجهز حالنا بدنا نطلع، لأنه اليهود أعلنوا إنه بدهم يقصفوا، إلا أن الركام وقع علينا”.

وتضيف أنه بسبب الغارة “أختي رجليها انصابت، والدتي يديها انصابت، الحمد لله إنه والدي هو اللي نجا”.

وتتحدث عن هول المشهد “أول ما نزل الركام ما شفنا شي، كلنا كنا نعيط”.

وصباح أمس الجمعة، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أُنجزت بوساطة قطرية مصرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفي السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شنت إسرائيل حربًا مدمرة على القطاع، خلّفت دمارًا هائلًا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وتسببت في كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.