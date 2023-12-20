إسبانيا تدعو أوروبا للتحدث بوضوح عن “الهجمات الوحشية الإسرائيلية” على غزة

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الأربعاء، إن “الوقت قد حان لكي يتحدث الأوروبيون بوضوح وبصوت واحد عن الهجمات الوحشية الإسرائيلية على قطاع غزة”.

وأضاف سانشيز في كلمة أمام البرلمان الإسباني “أدعو الأوروبيين للتحدث بوضوح وبصوت واحد عن الهجمات الوحشية الإسرائيلية على غزة، ليس لأن العالم يراقبنا أو لأن التاريخ سيحكم علينا، ولكن لأن البشر يعانون”.

وأردف “أطفال غزة الصغار يعانون ويفقدون حياتهم”، فيما تعهد بأن مدريد “لن تجلس دون أن تفعل شيئا بهذا الخصوص”.

ووسط تصفيق حاد، شدد سانشيز على ضرورة تولي السياسيين الإسبان مهمة الاعتراف بدولة فلسطين خلال فترة تولي بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي حتى نهاية العام الجاري.

وقال “يجب على أوروبا أن تسهم بنشاط في البحث عن حل نهائي للصراع وتقديم منظور جدي للسلام، وهذا يعني الاعتراف بدولة فلسطينية تعيش بسلام وأمن إلى جانب الدولة الإسرائيلية”.

وشدد سانشيز على أن “الاتحاد الأوروبي ككل يجب أن يعترف بدولة فلسطين”، وتابع قائلا “القصف يجب أن يتوقف فورا”.

وأردف أن “المساعدات الإنسانية يجب أن تكون قادرة على الوصول إلى الأشخاص الذين يعانون من البرد والجوع والألم”.

وكالة الأنباء الفرنسية: رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يدعو إسرائيل إلى وقف القتل الأعمى للفلسطينيين في #غزة #الجزيرة_مباشر #غزة_لحظة_بلحظة #إسبانيا pic.twitter.com/28MtjtJiK5 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 15, 2023

علاقات متوترة مع إسرائيل

وتشهد العلاقات بين مدريد وتل أبيب توترا بعد أن استدعت إسبانيا روديكا راديان جوردون سفيرة إسرائيل في مدريد، في 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لطلب توضيحات بشأن اتهامات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إسبانيا بـ”دعم الإرهاب”.

وبدأ الخلاف الدبلوماسي بين مدريد وتل أبيب في الشهر ذاته، عندما سافر رئيس الوزراء الإسباني إلى إسرائيل وفلسطين للقاء نظيريْه هناك.

وخلال زيارة إلى معبر رفح الحدودي مع رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، انتقد سانشيز رد إسرائيل على هجمات حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ووصف الوضع في قطاع غزة بأنه “كارثة إنسانية”، وحث إسرائيل على “احترام حياة المدنيين في غزة”.