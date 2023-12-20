بلينكن: لو سلّمت حماس سلاحها ستنتهي الحرب فورا (فيديو)
مدة الفيديو 30 minutes 13 seconds
20/12/2023-|آخر تحديث: 20/12/202310:45 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن العالم يجب أن يضغط على حركة حماس، وليس على إسرائيل فقط، بعد انتقادات واسعة النطاق للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وقال بلينكن في مؤتمر صحفي الأربعاء “يبدو أن هناك صمتا بشأن ما يمكن أن تفعله حماس وما ينبغي أن تفعله وما يجب أن تفعله إذا أردنا إنهاء معاناة الرجال والنساء والأطفال الأبرياء”، مضيفا “سيكون من الجيد أن يتّحد العالم حول هذا الاقتراح أيضا”.
واقترح تسليم حماس لإسلحتها من أجل إيقاف الحرب، حيث قال: “لو سلّمت حماس أسلحتها فإن الأزمة ستنتهي فورا”.
وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة وزير الخارجية الأمريكي:
- سنواصل مساعدة إسرائيل لاستعادة جميع المختطفين وضمان أن ما حدث في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لن يتكرر.
- الولايات المتحدة لا تزال تعتقد أن إسرائيل ملزمة بالقضاء على حماس وتقليل الخسائر المدنية في غزة.
- حل الدولتين سيتطلب من جميع الأطراف اتخاذ خيارات صعبة بما في ذلك الولايات المتحدة.
- نعمل في مجلس الأمن لإصدار قرار يحقق الهدنة الإنسانية في غزة.
- نعمل على استمرار إيصال المساعدات والوقود إلى قطاع غزة ليتم توزيعها على المدنيين بطريقة آمنة.
- أمريكا تريد التأكد من أن قرار الأمم المتحدة يعزز جهود إيصال المساعدات ولا يفعل أي شيء يمكن أن يضر بها.
- نريد إنهاء الأزمة في أقرب وقت ممكن لكن إذا احتفظت حماس بقوتها فإن 7 أكتوبر سيتكرر.
- لو سلّمت حماس أسلحتها فإن الأزمة ستنتهي فورا.
- سيكون من الجيد لو كان هناك صوت دولي قوي يضغط على حماس للاستسلام
- يجب التركيز على التعامل مع قادة حماس والأنفاق وحماية المدنيين وزيادة المساعدات.
- يجب أن تكون العمليات العسكرية أقل حدة وأكثر دقة بالتركيز على التعامل مع قادة حماس والأنفاق وحماية المدنيين.
المصدر : الجزيرة مباشر