بلينكن: لو سلّمت حماس سلاحها ستنتهي الحرب فورا (فيديو)

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن العالم يجب أن يضغط على حركة حماس، وليس على إسرائيل فقط، بعد انتقادات واسعة النطاق للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي الأربعاء “يبدو أن هناك صمتا بشأن ما يمكن أن تفعله حماس وما ينبغي أن تفعله وما يجب أن تفعله إذا أردنا إنهاء معاناة الرجال والنساء والأطفال الأبرياء”، مضيفا “سيكون من الجيد أن يتّحد العالم حول هذا الاقتراح أيضا”.

واقترح تسليم حماس لإسلحتها من أجل إيقاف الحرب، حيث قال: “لو سلّمت حماس أسلحتها فإن الأزمة ستنتهي فورا”.

وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة وزير الخارجية الأمريكي: