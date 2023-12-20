“تريدون استقبالنا جثثا”.. سرايا القدس تنشر رسائل مصورة لأسيرين إسرائيليين لديها في غزة (فيديو)

أشار أحدهما إلى أنهم يشتاقون إلى بيوتهم وأنهم يريدون العودة أحياء

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، تسجيلًا مصورًا لمحتجزَين إسرائيليَّين لديها.

وظهر في الفيديو المنشور بعنوان “أنتم تريدون استقبالنا جثثًا” أسيران يتحدثان بشكل منفصل، ويطالبان الحكومة الإسرائيلية بالعمل على إطلاق سراحهما وعدم تعريضهما لخطر الموت بقصف إسرائيلي.

وقال أحد الأسيرين “اسمي جادي موزيس. وصلت إلى هنا في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، لم يكن ذلك باختياري. رسالتي إلى أصدقائي والمتضامنين معي: يجب تكثيف الضغط كي تفهم الحكومة ما نريد. نحن نريد كل الجهود لكي نعود قريبًا”.

الأسير الآخر يدعى إلعاد كتسير، أكد أنهم في خطر بسبب صواريخ الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة التي تهدد حياة الأسرى، كما قال. وأشار إلى أنهم يشتاقون إلى بيوتهم، وأنهم يريدون العودة أحياء.

ودعا كتسير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصانعي القرار في إسرائيل إلى العمل على وقف إطلاق النار وإبرام صفقة تبادل أسرى.

وقال كتسير “لا نريد الموت في غزة وحياتنا في خطر كبير، ونطلب منكم عمل كل ما يجب فعله من أجل إعادتنا”.

ويأتي نشر فيديو سرايا القدس بعد يوم من نشر كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) تسجيلًا مشابهًا ظهر فيه 3 أسرى إسرائيليين من كبار السن.