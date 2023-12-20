سرايا القدس تنشر رسائل مصورة لأسيرين إسرائيليين لديها في غزة (فيديو)

نشرت “سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تسجيلا مصورا لمحتجزين إسرائيليين اثنين لديها.

وظهر في الفيديو المنشور بعنوان: “أنتم تريدون استقبالنا جثثاً”، “أسيران يتحدثان بشكل منفصل، ويطالبان الحكومة الإسرائيلية بالعمل على إطلاق سراحهما وعدم تعريضهما لخطر الموت بقصف إسرائيلي.

وقال أحد الأسيرين: “اسمي جادي موزيس، وصلت إلى هنا في السابع من أكتوبر، لم يكن ذلك باختياري. رسالتي إلى أصدقائي والمتضامنين معي: يجب تكثيف الضغط كي تفهم الحكومة ما نريد. نحن نريد كل الجهود لكي نعود قريباً”.

الأسير الآخر يدعى إلعاد كتسير، أكد أنهم في خطر بسبب صواريخ الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة والتي تهدد حياة الأسرى، كما قال، مشيرا إلى أنهم يشتاقون إلى بيوتهم وأنهم يريدون العودة أحياء.

ودعا كتسير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصانعي القرار في إسرائيل بالعمل على وقف إطلاق النار وإبرام صفقة تبادل أسرى.

وقال كتسير “لا نريد الموت في غزة وحياتنا في خطر كبير، ونطلب منكم عمل كل ما يجب فعله من أجل إعادتنا”.

ويأتي نشر فيديو سرايا القدس، بعد يوم من نشر “كتائب القسام”، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) تسجيلا مشابهاً ظهر فيه 3 أسرى إسرائيليين من كبار السن.