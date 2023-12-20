معتز عزايزة للجزيرة مباشر: الوحشية التي يتعرض لها الفلسطيني للتفريط في أرضه لم يسبق لها مثيل (فيديو)

قال الصحفي الفلسطيني في غزة معتز عزايزة إن الحرب الإسرائيلية الحالية على قطاع غزة والمستمرة منذ 74 يومًا هي الأصعب على الإطلاق بين كل الحروب التي تعرض لها الفلسطينيون منذ النكبة.

وأضاف في حوار مع الجزيرة مباشر، الثلاثاء “نحن نعيش النكبة حرفيًّا، نعيش في سجن غزة كل ما لا يتصوره العقل. هذا أسوأ وضع يمر على تاريخ البشرية”.

وأكد أن كمية الوحشية التي يتعرض لها الفلسطيني من أجل التفريط في أرضه لم يسبق لها مثيل.

وأوضح أن ما يميز هذه الحرب عن غيرها من الحروب هي “الوحشية وطول المدة والقصف المستمر وأعداد النازحين”، مشيرًا إلى أنه قبل المشاركة في المقابلة مع الجزيرة مباشر، شهدت المدينة التي يعيش فيها غارة جوية استهدفت منزلًا وأوقعت العديد من الشهداء.

ولفت إلى أن الحرب مسته شخصيًّا، إذ فقد أكثر من 18 شخصًا من عائلته و2 من أعز أصدقائه والعديد من المعارف الذي كانوا أساسيين في حياته.

واستغرب من توجيه البعض له بأن يتوخى الحيطة والحذر، متسائلًا “كيف بنعملها؟ هاي حرب عشوائية وحشية”.

وأشار إلى أنه مر بلحظات ضعف قال فيها “اللي مات هو اللي مرتاح، واللي عايش هو اللي متعذب”، إذ إن هناك معاناة حقيقية يومية في البحث عن طعام وماء ومحروقات وتوفير سكن بعدما هُدمت البيوت، وفقًا لمعتز.

وتمنى في ختام المقابلة أن لا يكون لدى العالم ازدواجية في المعايير، وأن يخرج الناس في الساحات والأماكن العامة للضغط على حكوماتهم لأجل وقف العدوان على غزة.