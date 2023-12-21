بعد زيارة ميدانية لبعثتها.. الصحة العالمية: لم يعد هناك مستشفيات عاملة في شمال غزة

قالت منظمة الصحة العالمية، الخميس، إنه لم تعد هناك مستشفيات عاملة في شمال قطاع غزة واصفة مشاهد مرضى متروكين يستجدون الطعام والماء بأنها “لا تحتمل”.

وأفادت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أنها قادت بعثات إلى مستشفيَين أصيبا بأضرار بالغة هما الشفاء والأهلي في شمال قطاع غزة، الأربعاء.

وقال ممثل منظمة الصحة في قطاع غزة ريتشارد بيبركورن “طواقمنا تعجز عن وصف الوضع الكارثي الذي يواجهه المرضى والطواقم الطبية الذين ما زالوا هناك”.

وجاءت تصريحات المسؤول في المنظمة فيما تتكثّف الجهود الدبلوماسية الرامية للتوصل إلى هدنة للحرب التي أدت إلى استشهاد 20 ألف شخص في غزة 70% منهم من النساء والأطفال.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد قالت الشهر الماضي إن قسم الطوارئ في مجمع الشفاء الطبي، أكبر مستشفيات القطاع، بات “حمام دم”.

وأصبح المستشفى الأهلي آخر المؤسسات الاستشفائية التي لا تزال في الخدمة في شمال قطاع غزة، لكن مديره فضل نعيم أعلن توقف المرفق عن العمل الثلاثاء بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي له.

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة الخميس إن “الاحتلال دمر المنظومة الصحية بشكل كامل في شمال قطاع غزة”.

الدمار يحيط به من كل مكان.. لقطات توثق تدمير الاحتلال #مستشفى_الشفاء ما اضطر المرضى لافتراش الشوارع#الجزيرة_مباشر | #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/GbgMvGulPY — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 14, 2023

“الموت ببطء وبشكل مؤلم”

وكشفت البعثة التي تقودها منظمة الصحة العالمية أن المستشفى الأهلي الذي كان قبل يومين “مكتظا بالمرضى الذين يحتاجون إلى رعاية طارئة”، أصبح الآن “هيكلا فارغا”، وفق ما قال بيبركورن لصحفيين في جنيف عبر رابط فيديو من القدس.

وأضاف “لم تعد هناك غرف لإجراء عمليات بسبب نقص الوقود والكهرباء والإمدادات والطواقم الطبية من جراحين ومتخصصين آخرين. توقّفت عن العمل بشكل كامل”.

ومن بين مستشفيات غزة البالغ عددها الإجمالي 36 مستشفى، هناك تسعة فقط تعمل الآن بشكل جزئي، وكلها في الجنوب.

وتابع بيبركورن “لم تعد هناك مستشفيات قيد الخدمة في الشمال”.

وتعرضت المستشفيات المحميّة بموجب القانون الإنساني الدولي لقصف إسرائيلي بشكل متكرر في غزة منذ اندلاع الحرب.

ويقول الجيش الإسرائيلي إن لدى حماس أنفاقا تحت المستشفيات ويتّهمها باستخدام المنشآت الطبية كمراكز قيادة، وهو ما تنفيه الحركة ومنظمات دولية وتقارير وتحقيقات إعلامية.

مدير صحة #غزة: الاحتلال حفر حفرة كبيرة ودفن فيها شهداء ومصابين أحياء ولا يوجد شيء الآن اسمه مستشفى كمال عدوان #الجزيرة_مباشر #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/LPypVTXswO — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 18, 2023

وردا على سؤال يتعلق بالادعاءات الإسرائيلية حول استخدام المقاومة للمنشآت الطبية كمراكز للقيادة، قال بيبركورن “لم نر شيئا من ذلك على أرض الواقع”.

وأشار إلى أنه رغم أن الهدف من زيارة البعثة كان توصيل الوقود، فإن عدم وجود ضمانات أمنية يعني أنه لا يمكنهم سوى توصيل إمدادات طبية وأدوية، لكن ذلك لم يكن كافيا بحسبه.

وأوضح “من دون وقود وطواقم وأساسيات أخرى، لن تحدث الأدوية فرقا وسيموت جميع المرضى ببطء وبشكل مؤلم”.

وقال إنه في المستشفى الأهلي لم يتبق إلا 10 موظفين يفعلون كل ما في وسعهم لتقديم الإسعافات الأولية الأساسية، في حين يلجأ حوالى 80 مريضا إلى كنيسة في أرض المستشفى وإلى قسم العظام.