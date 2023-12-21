قيادي بحماس: كل واهم بالقدوم لغزة على دبابة أمريكية أو إسرائيلية لن يكون إلا خائنا (فيديو)

اعتبر القيادي في حركة حماس أسامة حمدان أن من يحاول القدوم والسيطرة على غزة على ظهر دبابة أمريكية أو إسرائيلية سيكون بمنزلة “الخائن”.

وقال خلال مؤتمر صحفي من بيروت مساء الأربعاء إن “كل واهم بإمكانية القدوم على دبابة أمريكية أو إسرائيلية لن يكتب في التاريخ إلا خائنا”.

وفي نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن على السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس أن تستعيد السيطرة على قطاع غزة عندما تنتهي الحرب، وأضاف أن “أطرافا دولية أخرى يمكن أن تؤدي أيضا دورا خلال فترة انتقالية”.

لكن عباس ربط عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع بعملية سياسية شاملة.

وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمته: