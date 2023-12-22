انخفاض نشاط ميناء إيلات بـ85% منذ هجمات الحوثيين على سفن مرتبطة بإسرائيل

قال جدعون غولبر، المدير العام لميناء “إيلات” في جنوب إسرائيل، الخميس، إنّ نشاط الميناء انخفض بنسبة 85% منذ بدء هجمات جماعة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر، على السفن التابعة أو المتعاونة مع تل أبيب.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية (الرسمية) عن غولبر قوله، إن “نشاط ميناء إيلات شهد انخفاضا بنسبة 85%، منذ بدء هجمات الحوثيين في البحر الأحمر”.

وتستهدف جماعة الحوثي السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من إسرائيل أو إليها، لدى مرورها بمضيق باب المندب، “تضامنًا مع قطاع غزة” الذي يواجه حربًا مدمرة متواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ويقع مضيق باب المندب، حيث يتمحور تنفيذ هذه الهجمات، بين شبه الجزيرة العربية وإفريقيا، ويربط البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي، ويختصر رحلات السفن 14 يوما في المتوسط، وفق بيانات منظمة التجارة العالمية.

الحوثيون يعلنون استهداف سفينتين تجاريتين “متجهتين إلى إسرائيل” والبحرية الأمريكية تتدخل

التفاصيل 👇https://t.co/f3IVMmwz0s — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 15, 2023

ودفعت هجمات الحوثيين على السفن، عدة شركات شحن إلى تعليق رحلاتها عبر البحر الأحمر حتى إشعار آخر.