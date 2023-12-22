بعد خسائر فادحة في صفوفه.. جيش الاحتلال يسحب لواء غولاني من غزة (فيديو)

كشفت القناة الـ13 العبرية، الخميس، أن الجيش الإسرائيلي سحب لواء غولاني من غزة، وذلك بعد تكبده عددا كبيرا من القتلى والجرحى بين صفوفه.

وأكد موقع “واللا” العبري نفس المعلومة، حيث قال إن مقاتلي لواء غولاني في الجيش الإسرائيلي يغادرون قطاع غزة بعد تكبد قواته خسائر فادحة.

ونشرت القناة الـ12 الإسرائيلية صورا لجنود الكتيبة الـ13 في لواء غولاني، وقالت إنهم يحتفلون بخروجهم من ميدان القتال في الشجاعية.

وقالت “بعد أكثر من 70 يومًا في غزة، ومع سقوط 44 ضحية، غادرت الكتيبة الـ13 التابعة لغولاني الشجاعية”.

وأضافت “لقد عادوا إلى منازلهم لأول مرة منذ بداية الحرب”، مشيرة إلى بقائهم في غزة مدة 21 يومًا متتالية “فقدوا خلالها العديد من رفاقهم”.

ويطلق على لواء غولاني للمشاة لقب “النخبة” بالجيش الإسرائيلي.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أقر في 13 ديسمبر/كانون الأول، بمقتل 10 عسكريين وإصابة 7 آخرين بجروح في المعارك الدائرة شمالي قطاع غزة، وقال إن معظمهم ضباط وبينهم قائد كتيبة في لواء غولاني.