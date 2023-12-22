عمليات تصفية بعد اقتحام المنازل.. حماس: الاحتلال أعدم بالرصاص عائلات بأكملها في غزة

قالت حركة حماس، الجمعة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب عمليات تصفية وإعدام بالرصاص لعائلات بأكملها في عدة مناطق داخل مدينة غزة وشمالي القطاع، بدعم من واشنطن.

وقالت حماس في بيان، بعد تصعيد الجيش الإسرائيلي لحملته العسكرية على القطاع برا وبحرا وجوا، فإن مناطق عدة في مدينة غزة ومناطق شمال القطاع “سجلت عمليات تصفية وإعدام برصاص جيش الاحتلال الفاشي، لعائلات بأكملها، كما حدث مع عائلة (عناية) في مدينة غزة، التي وُجِدَت جثث أفرادها في منزلهم بعد انسحاب الاحتلال”.

وأضافت “كما سُجلت حالات عدة لإعدام رجال مدنيين أمام أعين عائلاتهم من نساء وأطفال، بعد اقتحام منازلهم والسيطرة عليها، وفق شهادات الأهالي والناجين من هذه المجازر الإرهابية”.

وطالبت الحركة “الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وكل المؤسسات الحقوقية والإنسانية، أن ترفع الصوت عاليا في وجه هذا الصلف والإجرام، والاستخفاف بالقانون الدولي والإنساني”.

ودعت إلى “محاسبة حكومة الاحتلال، وداعميها الدوليين، وعلى رأسهم إدارة الرئيس الأمريكي (جو) بايدن، على ما اقترفوه من جرائم بحق المدنيين الأبرياء”.

وتداولت مواقع محلية ومنظمات حقوقية شهادات لشهود عيان يتحدثون عن إعدامات ميدانية نفذها الجيش الإسرائيلي أمام أعينهم، إلى جانب اعتقالات عشوائية للمدنيين واقتيادهم إلى جهات مجهولة.

وكان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان قال الثلاثاء إنه تلقى شهادات صادمة عن عمليات إعدام ميداني تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين خلال دهم منازلهم في مناطق التوغل بقطاع غزة.

وأكد المرصد أنه تلقى شهادات متكررة عن فظائع إنسانية تقترفها قوات الاحتلال في المناطق التي تتوغل فيها.

شهادات صادمة عن تصفيات وإعدامات ميدانية بغزة والصليب الأحمر مطالب بالقيام بمسؤولياته https://t.co/PqMaFYzVtW — المرصد الأورومتوسطي (@EuroMedHRAr) December 20, 2023

وأبرز المرصد أن الجنود في العديد من الحالات يقدمون على إطلاق النار العمدي والتصفيات الجسدية للشبان المدنيين، في حين يجري التنكيل المهين بالنساء والأطفال.

ومنذ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى صباح الجمعة، “20 ألفا و57 شهيدا و53 ألفا و320 جريحا معظمهم أطفال ونساء”، ودمارا هائلا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا للسلطات في القطاع والأمم المتحدة.​​​​​​​