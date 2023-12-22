قيادي بحماس يرد على طلب بلينكن تسليم الحركة سلاحها لإنهاء الحرب في غزة

رد عضو المكتب السياسي لحماس عزت الرشق، الخميس، على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن التي ربط فيها انتهاء الحرب على غزة باستسلام حماس وتسليم أسلحتها.

وقال الرشق إن “كلمة الاستسلام ليست في قاموسنا”.

وأضاف الرشق موجها كلامه لبلينكن “من الجيد أن تنصح إسرائيل بالرضوخ لشروط المقاومة قبل أن تتسع بقعة الزيت المشتعل”.

وكان بلينكن قد اقترح الأربعاء تسليم حماس لأسلحتها من أجل إيقاف الحرب، حيث قال: “لو سلّمت حماس أسلحتها فإن الأزمة ستنتهي فورا”.

واعتبر وزير الخارجية الأمريكي أن العالم يجب أن يضغط على حركة حماس، وليس على إسرائيل فقط، بعد انتقادات واسعة النطاق للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.