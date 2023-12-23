القسام: تدمير 5 دبابات للاحتلال وقتل وإصابة جميع أفرادها في جباليا شمالي قطاع غزة

قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، في بيان، إن مقاتليها دمروا 5 دبابات للاحتلال وقتلوا وأصابوا جميع أفرادها في جباليا شمالي قطاع غزة.

وجاء في البيان على قناة الكتائب على تليغرام: “تمكن مجاهدو القسام من تدمير 5 دبابات صهيونية وقتل وإصابة جميع أفرادها بعد إعادة استخدام صاروخين يزنان 2 طن أطلقهما الاحتلال اتجاه بيوت الآمنين ولم ينفجرا، فزرعهما مجاهدونا في طريق تقدم آليات الاحتلال في منطقة جباليا البلد وفور وصول الآليات للمكان تم تفجير الصواريخ”.

وفي بيان آخر قالت الكتائب: “تمكن أحد مجاهدي القسام من الإجهاز على 4 جنود صهاينة من نقطة صفر في حي القصاصيب بمخيم جباليا شمال قطاع غزة”.

وكانت الكتائب قد قالت في بيان سابق اليوم، إن مقاتليها يخوضون اشتباكات مسلحة ضارية منذ أمس مع قوات العدو المتوغلة في منطقة جباليا البلد بشمال قطاع غزة.

وأضاف البيان أن مقاتلي القسام “استخدموا خلال الاشتباكات عبوات العمل الفدائي وقذائف “الياسين 105” المضادة للدروع وقذائف “TBG” المضادة للأفراد والتحصينات، وأوقعوا خلالها عددًا كبيرًا من الجنود الصهاينة بين قتيل وجريح”.

وأوضح البيان أن الاشتباكات لا تزال مستمرة.

وفي اليوم الـ78 من الحرب على قطاع غزة، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مناطق متفرقة من القطاع، مؤكدا أنه يستعد لبدء “المرحلة الثالثة” من الحرب.

واندلعت مواجهات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في مخيم جباليا بشمال قطاع غزة.

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، حربا مدمّرة على قطاع غزة، خلّفت حتى صباح الجمعة أكثر من 20 ألف شهيد وأكثر من 53 ألف جريح معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة.