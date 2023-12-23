اليونيسيف: 80% من أطفال غزة يعانون فقرا غذائيا حادّا

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، إن أكثر من 80% من الأطفال في قطاع غزة يعانون من فقرا غذائيا حادّا.

وأفادت المنظمة، في بيان أصدرته أمس الجمعة، بأن تقديراتها تشير إلى أنه في الأسابيع المقبلة سيعاني ما لا يقل عن 10 آلاف طفل دون سنّ الخامسة من سوء تغذية يهدد حياتهم.

وأضافت أن أكثر من 80% من الأطفال في غزة يعانون فقرا غذائيا حادّا.

وذكرت أن هذه النتائج تشير إلى أن جميع الأطفال ممن هم دون الخامسة في قطاع غزة وعددهم 335 ألف طفل، معرضون بشدة لخطر سوء التغذية الحاد والوفاة التي كان يمكن الوقاية منها لولا استمرار تزايد خطر المجاعة.

وتابعت: يأتي هذا الخطر غير المقبول في وقت تشهد فيه المنظومات الغذائية والصحية في قطاع غزة انهيارا كاملا.

وأشارت إلى أن أكثر من ثلثي المستشفيات لم يعد يعمل بسبب نقص الوقود والمياه والأدوية الحيوية أو بسبب أضرار كارثية جراء الهجمات.

وشددت اليونيسف على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع.

وفي نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أفادت منظمة اليونيسف بأن أكثر من 400 طفل يُقتلون أو يصابون في كل يوم في قطاع غزة الذي يعاني حربا إسرائيلية.

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر، حربا مدمّرة على غزة، خلّفت حتى صباح الجمعة أكثر من 20 ألف شهيد وأكثر من 53 ألف جريح معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة.