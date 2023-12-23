“خطوة غير كافية”.. حماس تعلق على قرار مجلس الأمن بشأن غزة

اعتبرت حركة حماس، مساء الجمعة، أن قرار مجلس الأمن بشأن زيادة المساعدات الإنسانية إلى القطاع خطوة “غير كافية”.

وقالت الحركة في بيان إن القرار “خطوة غير كافية، ولا تلبّي متطلبات الحالة الكارثية التي صنعتها آلة الإرهاب العسكري الصهيونية في قطاع غزة، خاصة أنه لم يتضمّن قرارا دوليا بوقف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها كيان الاحتلال الإرهابي على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة”.

وأشارت إلى أن الإدارة الأمريكية “عملت خلال الخمس أيام الماضية جاهدةً على تفريغ هذا القرار من جوهره، وإخراجه بهذه الصيغة الهزيلة، التي تسمح للاحتلال الفاشي باستكمال مهمة التدمير والقتل والإرهاب في قطاع غزة”.

وأوضحت حماس أن واشنطن تحدت إرادة المجتمع الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة “بوقف هذا العدوان على شعبنا الفلسطيني الأعزل”.

وأكدت أنه من واجب مجلس الأمن الدولي إلزام الاحتلال بإدخال المساعدات بكميات كافية، إلى جميع مناطق قطاع غزة، خصوصا مناطق شمال قطاع غزة، الذي يتعرَّض إلى جانب “المجازر اليومية، لحصار فاشي، وسياسة تجويع مستمرة”.

د. عبد الحميد صيام: تعديلات خطيرة أقحمت على نص القرار المعتمد في مجلس الأمن بشأن غزة pic.twitter.com/L0bzGkUZcj — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 22, 2023

وبعد مفاوضات شاقة، طالب مجلس الأمن الدولي في قرار الجمعة بزيادة “واسعة النطاق” للمساعدات الإنسانية إلى غزة، من دون الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار ترفضه الولايات المتحدة رغم الضغوط الدولية.

وتم تبني القرار بموافقة 13 من أعضاء المجلس الـ15، وامتناع عضوين (الولايات المتحدة وروسيا)، وهو يدعو “كل الأطراف إلى إتاحة وتسهيل الإيصال الفوري والآمن ومن دون عوائق لمساعدة إنسانية واسعة النطاق” إلى غزة، وإلى اتّخاذ إجراءات “عاجلة” بهذا الصدد و”تهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال القتالية”.