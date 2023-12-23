دمار في مدرسة تابعة للأونروا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لبيت لاهيا (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر آثار الدمار في مدرسة بيت لاهيا للبنات، بشمال قطاع غزة التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، التي قصفها الاحتلال بالدبابات واعتقل عشرات من النازحين إليها.

واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقصف المدرسة التابعة للأونروا في بيت لاهيا التي كانت تضم آلاف النازحين.

ونزح مئات الآلاف من الفلسطينيين عن منازلهم إلى مدارس الأونروا؛ بسبب الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي منذ 78 يوما على قطاع غزة.

وكان الناطق باسم الأونروا، قد قال في تصريحات صحفية إن عدد النازحين في منشآت الوكالة بقطاع غزة بلغ 914 ألفا، موزعين على 156 منشأة أغلبها مدارس.

وكانت الأونروا قد أعلنت أن عدد النازحين في القطاع تجاوز 1.9 مليون نازح.

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمّرة على غزة، خلّفت حتى صباح الجمعة أكثر من 20 ألف شهيد وأكثر من 53 ألف جريح معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة.