غوتيريش: لا مكان آمنًا في قطاع غزة.. والهجوم الإسرائيلي هو العائق أمام إيصال المساعدات (فيديو)

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن أكبر عائق أمام إيصال المساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة هو “طريقة الهجوم الإسرائيلي” مؤكدًا أنه “لا مكان آمنًا في القطاع”.

وأوضح غوتيريش في مؤتمر صحفي، الجمعة، أن الحرب على غزة لم تشهد أي تغيير يستحق الذكر في الآونة الأخيرة، مع عدم توفير الحماية اللازمة للمدنيين وسط استمرار الهجمات الإسرائيلية المكثفة.

وأشار إلى استشهاد أكثر من 20 ألفًا من أهالي غزة، أغلبهم نساء وأطفال، وتهجير 1.9 مليون شخص من ديارهم.

ولفت إلى تدمير قطاع الصحة في غزة، وأن مستشفيات جنوبي القطاع تضم الآن 3 أضعاف طاقتها الاستيعابية، بينما نظيراتها في الشمال عاجزة عن تقديم أي خدمات.

وأكد أن استمرار القصف الإسرائيلي الكثيف والاشتباكات في المناطق المكتظة بالسكان يعرض للخطر حياة كل من المدنيين وموظفي إيصال المساعدات الغذائية.

وبيّن غوتيريش أن “136 من زملائنا قُتلوا في غزة خلال 75 يومًا، وهذا أمر لم نشهده من قبل في تاريخ الأمم المتحدة”.

وشدد على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد للسلام المستدام بالمنطقة في إطار قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات الدولية.

كما أكد أن وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية ضروري لإيصال المساعدات بشكل فاعل إلى غزة.

وأشار غوتيريش إلى ضرورة النظر لنصف الكأس الممتلئ فيما يتعلق بقرار مجلس الأمن الجمعة بشأن غزة.

وزاد: “هناك قرار، لكننا ندرك أن وقف إطلاق النار الإنساني ضروري حقًا إذا أردنا إيصال المساعدات الإنسانية (إلى غزة) بشكل فاعل”.

واعتمد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، قرارًا يدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورًا بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار.