نازحة فلسطينية تعيش في خيمة ترفض الهجرة من غزة إلى كندا

رغم ألم الدمار والقصف والحصار وسياسية التجويع اتجاه قطاع غزة، رفضت امرأة فلسطينية مغادرة بلادها والهجرة إلى كندا.

وقالت في حديث مع الجزيرة مباشر، الجمعة، إن أخاها عرض عليها الانتقال إلى كندا حيث يقطن لكنها رفضت، وأضافت: “صعب تنجي بنفسك ويظل قلبك هان”.

وأكدت أن ما يجري على الجميع في غزة سيجري عليها.

وقالت “إحنا أصحاب حق والأرض أرضنا، يعني صعب إنه الواحد يتنازل، بعد هالشهداء والجرحى، خلينا نصمد للآخر”.

وأضافت أن جيش الاحتلال منهزم وقد خسر الكثير لكنه يكابر، مشيرة إلى أنه يمارس التطهير العرقي دون أدنى مسؤولية.

ودعت رب العالمين أن يصبرها، وأكدت أنها واثقة بنصر الله.

"صعب تنجي بنفسك ويظل قلبك هان".. نازحة فلسطينية تعيش بخيمة وترفض الهجرة من #غزة إلى كندا pic.twitter.com/8lqJNeDaan — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 22, 2023

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، يشنّ الجيش الإسرائيلي حربًا مدمّرة على غزة، خلّفت حتى صباح الجمعة 20 ألفًا و57 شهيدًا و53 ألفًا و320 جريحًا معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا للسلطات في القطاع والأمم المتحدة.