الاحتلال يقتحم مدينة طولكرم ومخيم نور شمس في الضفة الغربية المحتلة (فيديو)

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، مدينة طولكرم ومخيم نور شمس في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) باقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافتان عسكريتان للمدينة من محورها الغربي، حيث جابت الحي وتحديدًا منطقة دوار العليمي، والمحاكم، ودوار شويكة، وشارع السكة، باتجاه شارع نابلس بمحاذاة مخيمي طولكرم ونور شمس شرق المدينة.

وأضافت أن طائرات الاستطلاع حلقت في سماء المدينة ومخيماتها.

‫وطوقت قوات الاحتلال مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، وفرضت حصارًا مشددًا عليه، حيث تمركزت آليات الاحتلال على مدخله الرئيسي ومحيط جبل النصر، ودمرت جرافات الاحتلال خط المياه الرئيسي المغذي لمخيم نور شمس، وجرفت الشارع الرئيسي المحاذي للمخيم، ودمرت البنى التحتية فيه، إلى جانب عدد من مركبات المواطنين المتوقفة في الشوارع بمناطق حي المدارس، وحارات المسلخ والمنشية وجبل النصر.

تغطية صحفية: "جانب من الدمار الذي خلفته قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم نور شمس في طولكرم فجر اليوم". pic.twitter.com/DxrtYlSNCv — القسطل الإخباري (@AlQastalps) December 24, 2023

واندلعت مواجهات عنيفة في المكان، مع سماع أصوات انفجارات ضخمة في المنطقة، كما نشر الاحتلال القناصة على أسطح البنايات المحيطة بالمخيم ومنطقة الأحراش المقابلة له. ودهم الاحتلال عددًا من منازل المواطنين، وأجرى عمليات تفتيش واسعة داخلها بعد احتجاز ساكنيها في غرفة واحدة وإخضاعهم للاستجواب.

وهذا هو العدوان الثالث الذي يتعرض له المخيم خلال الشهر الجاري، والثاني خلال أسبوع الذي أسفر وقتها عن استشهاد 5 مواطنين.

ويكثف جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عمليات اقتحام واعتقال وتنكيل واسعة في بلدات ومدن الضفة الغربية، بموازاة حرب مدمرة يشنها على قطاع غزة منذ 79 يومًا.

وارتفعت حصيلة الاعتقالات في الضفة الغربية إلى 4685 معتقلًا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتجاوز عدد الشهداء فيها 300 شهيد.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى مساء السبت 20258 شهيدًا و53688 مصابًا معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.