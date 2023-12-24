شهداء وجرحى في قصف طائرات الاحتلال لمنزل عائلة “أبو العوف” في رفح جنوبي قطاع غزة (فيديو)

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، منزلًا لعائلة “أبو العوف” في حي تل السلطان بمحافظة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقال إسلام وهو أحد الناجين “القصف تم بدون سابق إنذار، كنا نايمين في أمان الله، مرة واحدة الدار راحت، حملنا شهيد ولا يزال هناك كثيرون تحت الأنقاض”.

وأضاف “البيت كان مليان، كلهم مدنيين، أنا الحيطة وقعت عليَّ وأخرجوني من تحت الأنقاض، حسبنا الله ونعم الوكيل”.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى مساء السبت 20258 شهيدًا و53688 مصابًا معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.