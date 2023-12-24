“نعيش حروبا كثيرة”.. نازحون في مخيم جباليا يشتكون من صعوبة توفير لقمة العيش (فيديو)

عبَّرت نساء نازحات مع عائلاتهن في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة عن مدى الصعوبات والمعاناة اليومية في تأمين وجبة غذاء يومية للأطفال.

يحدث هذا مع شح المواد الغذائية والمستلزمات الضرورية بسبب الحصار والحرب الإسرائيلية المستمرة.

وقالت أم كنان البحري “لا نجد الغذاء ولا المستلزمات ولا حطبًا لإعداد الطعام، نحن نطالب الأمم المتحدة ومصر بتمرير المساعدات الإنسانية”.

وأظهرت مشاهد مصورة تكدس النازحين والعائلات في أحد الأماكن العامة بمخيم جباليا، حيث يجري تحضير الطعام وطهي الأرز بإشعال النيران وتكسير الحطب في ظروف صعبة.

وأوضحت “قد نجيب الأكل مرة ولا نجده 10 مرات، هناك ارتفاع كبير بالأسعار، وليس لدينا طحين للحصول على الخبز، فقط ما لدينا الآن هو الأرز والعدس”.

أما أم بلال البحري، فقد تحدثت عن حجم المعاناة وقالت “نعيش عدة حروب الآن، حرب المياه والغذاء، حرب الدواء، حرب الأماكن الآمنة، ليس هناك مكان آمن في شمال قطاع غزة”.

وتابعت “نعمل على طبخ الأرز بالمياه، وحصلنا على كيلو أرز واحد بعد 3 ساعات انتظار”.

وعن الواقع الطبي، قالت “الأطفال يمرضون كثيرًا وليس هناك علاج، لن أوجه رسالة مناشدة للدول العربية، لأننا طالبناهم ولم يستجب أحد، رسالتي فقط إلى الله”.

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) قد قالت في تقرير، أول أمس الجمعة، إن أكثر من 80% من الأطفال في قطاع غزة يعانون فقرًا غذائيًّا حادًّا.

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطيننين (أونروا) إن عدد النازحين في قطاع غزة تجاوز 1.9 مليون نازح.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى مساء السبت 20258 شهيدًا و53688 مصابًا معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.