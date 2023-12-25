“أخجل من كوني أمريكيا”.. مواطن عربي يجهش بالبكاء بسبب ما يحدث في غزة (فيديو)

لم يستطع مواطن أمريكي من أصل عربي تمالُك نفسه بسبب ما يجري في غزة، وأجهش بالبكاء خلال فقرة اتصالات الجمهور مع قناة الجزيرة مباشر.

وقال “لا أستطيع التعبير، لقد عجزت الكلمات عن وصف المأساة التي تحدث في غزة”، متسائلًا “أين هم؟ أين الرحمة؟ أين الإنسانية؟ أين الرأفة؟ ماذا جرى في هذا العالم حتى نرى مآسي ومذابح ومحارق؟”.

وأضاف أن الجميع يتحدث عن محرقة “الهولوكوست” لكن “هذه هي المحرقة الحقيقية التي يقوم بها أبناء ضحايا النازي، ويعيدونها مرات ومرات في أرض غزة الطاهرة المقاتلة الصامدة”.

ورأى أن غزة سوف تُحرر العالم العربي من “دنس المستعمر الصهيوني والأمريكي”، مؤكدًا أنه يخجل من أن يكون أمريكيًّا.

وقال إنه يود الذهاب إلى وسط المدينة وتمزيق جواز سفره الأمريكي، لولا خوفه من العواقب الأمنية والسجن.

وأضاف وهو يذرف دموعه “ماذا أفعل؟ لقد عجزت. أذهب إلى مظاهرات كل يوم ولكن هذا لا يكفي. أين أنتم يا عرب؟ اتقوا الله في إسلامكم وعروبتكم”.

"هذه هي المحرقة الحقيقية".. مواطن أمريكي يجهش بالبكاء بسبب ما يحدث في قطاع #غزة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/E5QLdcriXQ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 25, 2023

ومنذ بدأت الحرب على قطاع غزة، اتخذت واشنطن موقفًا مؤيدًا وداعمًا بشكل كبير لإسرائيل، وتعرضت لانتقادات فلسطينية ودولية واتهامات بالتواطؤ لإطالة أمد هذه الحرب.

وقدّمت واشنطن دعمًا سياسيًّا وعسكريًّا واقتصاديًّا إلى إسرائيل، وترفض حتى الآن الدعوة إلى وقف إطلاق النار، إذ استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) الشهر الجاري ضد قرار لمجلس الأمن الدولي، يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وكشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، الاثنين، عن إرسال الولايات المتحدة أكثر من 230 طائرة شحن، و20 سفينة محملة بالأسلحة إلى إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.