أشرف القدرة: نسبة الإشغال السريري في مستشفيات جنوب غزة بلغت 350% (فيديو)

قال الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، الاثنين، إن الواقع الصحي في القطاع كارثي للغاية “خصوصًا في الشمال حيث لا توجد أي خدمات بعدما دمر الاحتلال المنشآت الصحية”.

أما في الجنوب، فيشير القدرة للجزيرة مباشر إلى أنه يشهد انهيارًا مستمرًّا، حيث لا تتوفر الإمكانيات الطبية والسريرية والبشرية المتخصصة.

وكشف أن المئات من الجرحى الذي يصلون إلى المستشفى لا تتوفر لهم الخدمات الصحية المناسبة.

وأكد القدرة استشهاد العشرات من الحالات التي تحتاج الى خدمات متخصصة نتيجة عدم توفر الإمكانيات اللازمة.

وقال “هناك أعداد كبيرة تفترش الأرض، ونسبة الإشغال السريري بلغت 350% في الاقسام”، بالإضافة إلى أن الطواقم الطبية تفاضل بين الحالات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وأشار إلى تعنت الاحتلال الإسرائيلي في إدخال المستلزمات الطبية إلى المستشفيات.

وطالب جميع الأطراف بمراقبة سلوك الاحتلال، ومراقبة وصول المساعدات الطبية إلى جميع مناطق قطاع غزة.

وكشف عن وجود 99 معتقلًا من العاملين في القطاع الصحي لدى الاحتلال، داعيًا المنظمات الدولية إلى العمل للافراج عنهم.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، يشن الجيش الإسرائيلي حربًا مدمرة على غزة، خلّفت حتى صباح الاثنين 20 ألفًا و674 شهيدًا، و54 ألفًا و536 جريحًا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.