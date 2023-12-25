شركات يابانية تغير مسار سفنها لتجنب الهجمات في البحر الأحمر

بدأت شركات الملاحة البحرية اليابانية تغيير مساراتها بعد الهجمات الأخيرة التي شنها الحوثيون في اليمن على سفن تجارية بالبحر الأحمر.

وأوضح التلفزيون الياباني الرسمي أن شركتي “نيبون يوسين” و”ميتسوي أو إس كيه لاينز” غيرتا مسار سفنهما المتجهة إلى القارة الأوروبية والقادمة منها.

وذكر أن هذه الخطوة تأتي في إطار تجنّب احتمال أن تكون السفن اليابانية مستهدفة من قِبل الحوثيين في البحر الأحمر، مضيفا أنه جرى توجيه السفن إلى رأس الرجاء الصالح في جنوب إفريقيا.

وأفادت وسائل إعلام يابانية أخرى، أن شركتي “أوشن نتورك إكسبريس” و”كيه لاين” غيرتا أيضًا مسار سفنهما لنفس السبب.

وخلال الأسابيع الماضية، نفذ الحوثيون عدة هجمات على سفن تبحر في البحر الأحمر، متجهة إلى إسرائيل، وذلك تضامنًا مع قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة وحصار خانق.

وكان أبرز تلك الهجمات في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عندما أعلن الحوثيون الاستيلاء على سفينة الشحن غالاكسي ليدر، المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي في البحر الأحمر، واقتيادها إلى الساحل اليمني.

ميرسك تتأهب للعودة

في المقابل، قالت شركة الشحن الدنماركية ميرسك، أمس الأحد، إنها تستعد لاستئناف عملياتها في البحر الأحمر وخليج عدن، مرجعة قرارها إلى نشر قوة عسكرية بقيادة الولايات المتحدة تهدف إلى ضمان سلامة التجارة في المنطقة.

وأوقفت شركة الشحن العملاقة مؤقتا إرسال السفن عبر مضيق باب المندب هذا الشهر بسبب الهجمات على سفنها.

وجعل هذا قناة السويس، التي تعتبر أساسية للتجارة العالمية، غير صالحة للاستخدام بالنسبة لمعظم المسارات.

وأعلنت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء إطلاق عملية متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين الذين يطلقون طائرات مسيّرة وصواريخ على سفن منذ الشهر الماضي ردًّا على الحرب الإسرائيلية في غزة.

وقالت ميرسك إنها ستعلن المزيد من التفاصيل في الأيام المقبلة، لكنها أشارت إلى أنها قد تلجأ مرة أخرى لتحويل مسار السفن وفقا لظروف السلامة.

وأعلنت عدة شركات أخرى وقف إبحار سفنها في البحر الأحمر لمخاوف تتعلق بالسلامة في الأسابيع الماضية، ومنها شركة النفط الكبرى (بي بي).