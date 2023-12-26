ارتفع عدد قتلاه المعلن إلى 495.. جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابطين وجندي في قطاع غزة

أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، بمقتل ضابطين وجندي في معارك بقطاع غزة، وإصابة 5 آخرين بينهم ضابط بجروح خطرة، مما يرفع حصيلة قتلاه المعلنة إلى 495 منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال الجيش في بيان “الرقيب ماور لافي (33 عامًا) من مستوطنة سوسيا (جنوبي الضفة الغربية المحتلة) مقاتل في الكتيبة 450، قُتل في معركة بوسط قطاع غزة”.

“كما قُتل الرائد شاي شامريز (26 عامًا) من مستوطنة مركاز شابيرا، قائد سرية في الكتيبة 931، لواء ناحال، في معركة بشمالي قطاع غزة”، حسب البيان.

وتابع “النقيب شاؤول جرينجليك (26 عامًا) من رعنانا، ضابط في الكتيبة 931، لواء ناحال، قُتل في معركة بشمالي قطاع غزة”.

كما أعلن الجيش في البيان إصابة جندي بجروح خطرة في المعركة التي اندلعت وسط القطاع، وقُتل فيها الجندي الأول (لافي).

وأفاد أيضًا بإصابة ضابط وجنديين من “لواء ناحال” بجروح خطرة في المعركة التي قُتل فيها الضابطان بشمالي القطاع، إضافة إلى إصابة جندي في معركة منفصلة بالمنطقة ذاتها.

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 جنود وإصابة آخرين خلال معارك في قطاع #غزة ليرتفع عدد قتلاه منذ 7 أكتوبر إلى 495 #الجزيرة_مباشر #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/eCkBoHyuXC — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 26, 2023

وبذلك ارتفعت حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي المعلنة منذ بداية الحرب إلى 495، بينهم 161 منذ بدء العمليات البرية، وفقًا لبياناته الرسمية.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ 27 أكتوبر الماضي، عمليات توغل بري في شمالي قطاع غزة، اتسعت لتشمل مناطق الوسط والجنوب، ويواجه خلالها مقاومة شرسة من مقاتلي حركة حماس وبقية فصائل المقاومة.

وحتى الثلاثاء، خلّفت الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة 20 ألفًا و915 شهيدًا، و54 ألفًا و918 مصابًا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.