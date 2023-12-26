ارتفع عدد قتلاه المعلن إلى 495.. جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابطين وجندي في قطاع غزة

أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، بمقتل ضابطين وجندي جدد في معارك بقطاع غزة، وإصابة 5 آخرين بينهم ضابط بجروح خطيرة، ما يرفع حصيلة قتلاه المعلنة إلى 495 منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال الجيش، في بيان، إن “الرقيب ماور لافي (33 عاما) من مستوطنة سوسيا (جنوبي الضفة الغربية المحتلة)، مقاتل في الكتيبة 450، قُتل في معركة وسط قطاع غزة”.

“كما قُتل الرائد شاي شامريز (26 عاما) من مستوطنة مركاز شابيرا، قائد سرية في الكتيبة 931، لواء ناحال، في معركة شمال قطاع غزة”، بحسب البيان.

وتابع أن “النقيب شاؤول جرينجليك (26 عاما) من رعنانا، ضابط في الكتيبة 931، لواء ناحال، قُتل في معركة شمال قطاع غزة”.

كما أعلن الجيش، في البيان، إصابة جندي بجروح خطيرة في المعركة التي اندلعت وسط القطاع، وقُتل فيها الجندي الأول (لافي).

وأفاد أيضا بإصابة ضابط وجنديين من لواء “نحال” بجروح خطيرة في المعركة التي قُتل فيها الضابطان شمالي القطاع، بالإضافة إلى إصابة جندي في معركة منفصلة بالمنطقة ذاتها.

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 جنود وإصابة آخرين خلال معارك في قطاع #غزة ليرتفع عدد قتلاه منذ 7 أكتوبر إلى 495 #الجزيرة_مباشر #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/eCkBoHyuXC — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 26, 2023

وبذلك ارتفعت حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي المعلنة منذ بداية الحرب إلى 495، بينهم 161 منذ بدء العمليات البرية، وفقا لبياناته الرسمية.

ويشن الجيش الإسرائيلي، منذ 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عمليات توغل بري في شمال القطاع، اتسعت لتشمل مناطق الوسط والجنوب، ويواجه خلالها مقاومة شرسة من مقاتلي حركة “حماس” وبقية فصائل المقاومة.

وحتى الثلاثاء، خلّفت الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة 20 ألفا و915 قتيلا، و54 ألفا و918 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.