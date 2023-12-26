انقطاع الاتصالات والإنترنت كليا في غزة للمرة الثامنة مع استمرار القصف الإسرائيلي

انقطعت خدمات الاتصالات كليًّا في قطاع غزة، الثلاثاء، حسب ما أفادت شركة الاتصالات الفلسطينية وجوال.

وأعلنت شركة جوال في بيان، الثلاثاء، انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت كليًّا في غزة، مع استمرار القصف الإسرائيلي على القطاع المحاصر.

وقالت الشركة في بيانها “انقطاع كامل لخدمات الاتصالات الثابتة والإنترنت مع قطاع غزة، بسبب استمرار العدوان. طواقمنا الفنية تعمل على استعادة الخدمات رغم خطورة الظروف الميدانية”.

وهذه هي المرة الثامنة منذ اندلاع الحرب، التي تتعرض فيها خدمات اتصالات الشركة للقطع، وكان آخرها في 20 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وشركة الاتصالات الفلسطينية هي أكبر مزود لخدمات الاتصالات الخلوية والإنترنت في قطاع غزة، والمقدم الحصري لخدمات الاتصالات الثابتة هناك.

ومطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ناشد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني إسحاق سدر، مصر لتفعيل خدمة التجوال، وتشغيل محطات الاتصالات القريبة من حدود قطاع غزة.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية الشرسة والمتواصلة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي على قطاع غزة، حتى الثلاثاء 20 ألفًا و915 شهيدًا، و54 ألفًا و918 جريحًا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.