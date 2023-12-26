“لا عيد ميلاد لمجرمي الحرب”.. مظاهرة أمام منزل وزير الدفاع الأمريكي بسبب الحرب في غزة (فيديو)

تظاهر ناشطون أمام منزل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في فرجينيا، احتجاجًا على الدعم الأمريكي لإسرائيل في حربها على غزة.

ونُظمت المظاهرة تحت شعار “لا عيد ميلاد لمجرمي الحرب”.

وهتف المتظاهرون بحرية فلسطين، وطالبوا بوقف الدعم المالي الأمريكي لحرب إسرائيل على غزة.

"كم طفلا قتلوا اليوم؟".. مظاهرة أمام منزل وزير الدفاع الأمريكي للمطالبة بوقف الحرب في غزة#الجزيرة_مباشر #أمريكا pic.twitter.com/FifcBf2jVc — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 25, 2023

وشهدت الولايات المتحدة مظاهرات عديدة للمطالبة بإنهاء الحرب في غزة وإيقاف المجازر الإسرائيلية المستمرة التي تُرتكب بحق أهالي القطاع.

ومنذ بدأت الحرب على قطاع غزة، اتخذت واشنطن موقفًا مؤيدًا وداعمًا بشكل كبير لإسرائيل، وتعرضت لانتقادات فلسطينية ودولية واتهامات بالتواطؤ لإطالة أمد هذه الحرب.

وقدّمت واشنطن دعمًا سياسيًّا وعسكريًّا واقتصاديًّا إلى إسرائيل، وترفض حتى الآن الدعوة إلى وقف إطلاق النار، إذ استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) الشهر الجاري ضد قرار لمجلس الأمن الدولي، يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وكشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، الاثنين، عن إرسال الولايات المتحدة أكثر من 230 طائرة شحن و20 سفينة محملة بالأسلحة إلى إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.