الجيش الأمريكي: إسقاط مسيرات وصواريخ أطلقها الحوثيون باتجاه سفن شحن في البحر الأحمر

أعلن الجيش الأمريكي، الثلاثاء، أنّه أسقط طائرات مسيّرة هجومية وصواريخ أطلقتها جماعة الحوثي من اليمن باتجاه سفن شحن في البحر الأحمر من دون أن تسفر عن إصابات أو أضرار.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان “لم تلحق بالسفن في المنطقة أيّ أضرار ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات”.

وأضافت أنّ القوات الأمريكية أسقطت في غضون 10 ساعات 12 طائرة مسيّرة وثلاثة صواريخ بالستية مضادّة للسفن وصاروخي هجوم بري.

وفي وقت سابق، أفاد الحوثيون في بيان أنهم نفّذوا “عمليةَ استهدافٍ لسفينةٍ تجارية” عرّفوا عنها باسم “إم إس سي يونايتد MSC UNITED “بصواريخَ بحريةٍ مناسبة”. كما أكدوا إطلاق “عددٍ من الطائراتِ المسيرةِ على أهدافٍ عسكريةٍ” في جنوب إسرائيل.

المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين: نفذنا عملية استهداف لسفينة تجارية بصواريخ بحرية مناسبة #الجزيرة_مباشر #اليمن pic.twitter.com/MQQEfv1we8 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 26, 2023

وهذا أحدث هجوم ضمن سلسلة هجمات بالصواريخ والمسيّرات نفّذها الحوثيون منذ اندلعت الحرب الإسرائيلية على غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

ويؤكد الحوثيون أنهم يستهدفون إسرائيل والسفن المرتبطة بها في مسعى لدفعها لوقف هجومها على قطاع غزة.

وأوضح الحوثيون في بيان أنّ “القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ تؤكدُ استمرارَها في دعمِ وإسنادِ الشعبِ الفلسطينيِّ ضمنَ واجبِها الدينيِّ والأخلاقيِّ والإنساني”، مجددين موقفهم “بشأن منع مرور كافة السُّفُن الإسرائيلية”.

يذكر أنه وبعد نحو شهر من بدء الجماعة اليمنية استهداف السفن الإسرائيلية أو التي تنقل بضائع من وإلى إسرائيل، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في 18 ديسمبر / كانون الأول الجاري عن مبادرة لتشكيل قوات متعددة الجنسيات باسم “حارس الازدهار”، بهدف “ردع الهجمات بالبحر الأحمر”.