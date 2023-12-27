السياحة الأردنية تخسر 281 مليون دولار شهريا بسبب الحرب على غزة

أكد وزير السياحة والآثار الأردني مكرم القيسي، الثلاثاء، أن استمرار الحرب في قطاع غزة سيكبد القطاع السياحي في المملكة خسائر تُراوح من 250 إلى 281 مليون دولار شهريًّا، مع إلغاء حجوزات بنحو 60%.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي “بلغت نسبة إلغاء الحجوزات اليوم نحو 60%، وإذا أردنا أن نعكس هذا الرقم بما يتعلق بعدد الزوار فنحن نتكلم عن نحو 200 ألف إلى 250 ألف زائر، وإذا أردنا أن نعكس هذا الرقم على الدخل السياحي فنحن نتحدث تقريبًا عن 180 إلى 200 مليون دينار (253 إلى 281 مليون دولار)” في ما قال إنه يُمثل “خسارة للاقتصاد الكلي”.

وأضاف “إذا استمر هذا الوضع فستكون هناك خسائر للاقتصاد الكلي بشكل كبير، يعني كل شهر تكون الإلغاءات في حجوزات الفنادق وانخفاض عدد الزوار بنسبة تصل إلى 60 أو 70%”.

وقال إن أبرز إلغاءات الحجوزات جاءت من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأوروبا، مشيرًا إلى أن نسبة إلغاء البرامج المشتركة مع الأراضي المحتلة بلغت 100% بالنسبة للسياح القادمين من الولايات المتحدة وكندا.

"180 إلى 200 مليون دينار شهريا يخسرها الاقتصاد الأردني من الدخل السياحي جراء تأثير الحرب على غزة" | وزير السياحة والآثار مكرم القيسي#الأردن #السياحة #هنا_المملكة pic.twitter.com/fO42UDstDZ — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) December 26, 2023

وأكد أن القطاع السياحي شهد تعافيًا قبل الحرب في غزة، إذ وصل عدد زوار العام الحالي إلى 5 ملايين و937 ألف زائر، وبلغت الإيرادات 4 مليارات و890 مليون دينار، أي نحو 6 مليارت و890 مليون دولار.

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، بدأ السياح يتجنبون زيارة منطقة الشرق الأوسط، مما يُشكل خطرًا على قطاع السياحة في دول تعتمد إلى حد كبير على السياحة، مثل الأردن ولبنان ومصر.