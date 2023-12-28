الإعلان عن مقتل إسرائيلية أمريكية محتجزة في قطاع غزة

أعلن تجمع نير عوز السكاني في جنوب إسرائيل، الخميس، مقتل إسرائيلية أمريكية محتجزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي في غزة، وذلك بعد عدة أيام من الإعلان عن مقتل زوجها.

وقال التجمع في بيان إن جوديث واينستاين حاغاي “أصيبت خلال هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول وتم السماح الآن بإعلان مقتلها في هجوم السبت” وقد توفيت متأثرة بجروحها.

واحتجزت واينستاين حاغاي (70 عاما) مع زوجها غاد حاغاي (73 عاما) الذي أعلن، السبت، عن مقتله في أكتوبر/تشرين الأول. وما زالت جثتاهما في قطاع غزة.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان سابق إنه “يشعر بالأسى إزاء الأنباء التي تفيد بأن الأمريكي غاد حاغاي يُعتقد الآن أنه قُتل على يد حماس في 7 أكتوبر”.

وأضاف “نواصل الصلاة من أجل سلامة زوجته جودي وعودتها بأمان”.

وحتى لحظة نشر الخبر لم تعلن المقاومة الفلسطينية عن مقتلها أو تذكر أي تفاصيل بشأن الموضوع.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تعلن كتائب القسام الجناح العسكري لحركة “حماس”، مقتل أسرى إسرائيليين محتجزين بغزة، جراء القصف الإسرائيلي للقطاع.