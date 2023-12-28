بعد أن شبّه نتنياهو بهتلر.. ردود فعل إسرائيلية رسمية تجاه أردوغان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء إنه “لا فرق” بين ما يفعله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قطاع غزة وما فعله أدولف هتلر إبان الحرب العالمية الثانية، مصعدًا انتقاداته للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال أردوغان خلال مراسم في أنقرة موجهًا كلامه إلى نتنياهو “كيف تختلف عن هتلر؟” مضيفًا “هل أن ما تقوم به أقل مما قام به هتلر؟ لا”.

وأضاف أن نتنياهو “أكثر ثراء من هتلر، حيث يتلقى شتى أنواع الدعم من الغرب والولايات المتحدة”.

من جهته، رد نتنياهو على أردوغان في بيان قائلًا “أردوغان الذي يرتكب مجزرة بحق الأكراد ويسجل الرقم القياسي العالمي لسجن الصحفيين الذين يعارضون نظامه، هو آخر من يمكنه أن يعظنا بالأخلاق”.

واتهم نتنياهو الرئيس التركي بإيواء قادة حماس، وقال إن الجيش الإسرائيلي “يقاتل للقضاء على المنظمة الإرهابية الأكثر وحشية في العالم” متهمًا حماس بـ”ارتكاب جرائم ضد الإنسانية”.

Erdogan, who is committing genocide against the Kurds and who holds the world record for imprisoning journalists who oppose his regime, is the last person who can preach morality to us. The IDF, which is the most moral army in the world, is fighting to eliminate the most… — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) December 27, 2023

وفي ردة فعل إسرائيلية أخرى رفض الرئيس إسحاق هرتسوغ تصريحات الرئيس التركي، وقال إن كلمات أردوغان “تؤلم بشدة روح كل يهودي”.

كما أدان رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يائير لابيد تصريحات أردوغان وما وصفها بـ”تشبيهاته المخزية بخصوص المحرقة وهتلر”.

מגנה נחרצות את דברי ארדואן ואת ההשוואה המבישה לשואה ולהיטלר. — יאיר לפיד – Yair Lapid (@yairlapid) December 27, 2023

عضو مجلس الحرب والوزير الإسرائيلي بيني غانتس استنكر أيضًا تصريحات أردوغان وقال إنها “تشكل تشويهًا صارخًا للواقع وتدنيسًا لذكرى المحرقة” وفق قوله.

ويندد أردوغان بشكل مستمر بحملة القصف والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. ووصف مرارًا إسرائيل بأنها “دولة إرهابية” ونعت نتنياهو بـ”جزار غزة” وأكد أنّ حماس “تنظيم تحرري” يدافع عن أرضه.