ردود فعل إسرائيلية رسمية بعد تشبيه أردوغان لنتنياهو بهتلر

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء إنه “لا فرق” بين ما يفعله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قطاع غزة وما فعله أدولف هتلر إبان الحرب العالمية الثانية، مصعدا انتقاداته للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال أردوغان خلال مراسم في أنقرة موجها كلامه إلى نتنياهو “كيف تختلف عن هتلر؟” مضيفا “هل أن ما تقوم به أقل مما قام به هتلر؟ لا”.

وأضاف أن نتنياهو “أكثر ثراء من هتلر، حيث يتلقى شتى أنواع الدعم من الغرب والولايات المتحدة”.

من جهته، رد ورد نتنياهو على أردوغان في بيان قائلا “أردوغان الذي يرتكب مجزرة بحق الأكراد ويسجل الرقم القياسي العالمي لسجن الصحفيين الذين يعارضون نظامه، هو آخر من يمكنه أن يعظنا بالأخلاق”.

واتهم نتنياهو الرئيس التركي بإيواء قادة حماس، وقال إن الجيش الإسرائيلي “يقاتل للقضاء على المنظمة الإرهابية الأكثر وحشية في العالم” متهما حماس بـ”ارتكاب جرائم ضد الإنسانية”.

Erdogan, who is committing genocide against the Kurds and who holds the world record for imprisoning journalists who oppose his regime, is the last person who can preach morality to us.

The IDF, which is the most moral army in the world, is fighting to eliminate the most…

