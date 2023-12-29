فلسطين

القسام تنشر مشاهد لطائرة تجسس إسرائيلية استولت عليها شمالي غزة (فيديو)

القسام طائرة
القسام طائرة
29/12/2023-|آخر تحديث: 29/12/202309:01 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، مشاهد لطائرة (Skylark-2) إسرائيلية قالت إنه تم الاستيلاء عليها.

وكشفت القسام في منشور على “تلغرام”، الجمعة، أن عملية الاستيلاء على الطائرة كانت “أثناء مهمة استخباراتية لها شمال تل الزعتر شمال قطاع غزة”.

واستعرضت الكتائب في التسجيل الطائرة وفككتها، وكشفت عن بعض أجزائها.

وهذه هي الطائرة الثانية التي تسقطها القسام خلال 24 ساعة.

وكانت كتائب القسام أعلنت إسقاطها طائرة استطلاع من الطراز ذاته كانت في مهمة استخبارية لجيش الاحتلال شمال منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة، وفق بيان الخميس.

المصدر : الجزيرة مباشر