القسام تنشر مشاهد لطائرة تجسس إسرائيلية استولت عليها شمالي غزة (فيديو)

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، مشاهد لطائرة (Skylark-2) إسرائيلية قالت إنه تم الاستيلاء عليها.

وكشفت القسام في منشور على “تلغرام”، الجمعة، أن عملية الاستيلاء على الطائرة كانت “أثناء مهمة استخباراتية لها شمال تل الزعتر شمال قطاع غزة”.

واستعرضت الكتائب في التسجيل الطائرة وفككتها، وكشفت عن بعض أجزائها.

كتائب القسام تستولي على طائرة تجسس إسرائيلية تقول إنها كانت في مهمة استخباراتية شمالي قطاع #غزة #الجزيرة_مباشر #طوفان_الأقصى ‌ pic.twitter.com/SpYqZkddbl — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 29, 2023

وهذه هي الطائرة الثانية التي تسقطها القسام خلال 24 ساعة.

وكانت كتائب القسام أعلنت إسقاطها طائرة استطلاع من الطراز ذاته كانت في مهمة استخبارية لجيش الاحتلال شمال منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة، وفق بيان الخميس.