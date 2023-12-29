جدعون ليفي للجزيرة مباشر: إسرائيل ترتكب مذبحة في غزة.. وسحق حماس هدف لا يمكن تحقيقه (فيديو)

قال جدعون ليفي، الكاتب بصحيفة “هآرتس” الإسرائيلية وعضو مجلس تحرير الصحيفة، في مقابلة مع الجزيرة مباشر إن “هناك مذبحة في غزة، وهي أكبر مذبحة يرتكبها الجيش الإسرائيلي منذ عام 1948 ولا أحد يوقفها”.

وتساءل ليفي “كيف يمكن للجيش الإسرائيلي أن يدعي أنه جيش أخلاقي إذا قام بقتل أكثر من 8 آلاف طفل في شهرين ونصف؟ كيف يمكن أن يحقق قتل هؤلاء الأطفال، وقتل أكثر من 21 ألف في غزة، أغلبهم من المدنيين، الأمن لإسرائيل؟. في الواقع هذا أمر مخجل”.

وأضاف ليفي أنه “من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها بعد أن تعرضت للهجوم في السابع من أكتوبر لكن هذا لا يعني أنها تستطيع أن تفعل ما تريد، وأن تنتهك القانون الدولي”.

وعن سبب إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مواصلة الحرب في غزة، رغم ارتفاع الخسائر في صفوف الجيش الإسرائيلي، قال ليفي “إن نتنياهو يواصل الحرب لأنه وضع أهدافا لا تتحقق. سحق حماس هو هدف غير قابل للتحقيق”.

ماذا حققت إسرائيل حتى الأن في عدوانها ضد #غزة؟

الكاتب جدعون ليفي يجيب pic.twitter.com/753xpub8hG — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 28, 2023

وأشار إلى أنه “قد تخسر حماس إمكانياتها لبعض الوقت لكن لا يمكن القضاء عليها. أعتقد أن حماس الآن أقوى مما كانت عليه قبل الحرب، لكن نتنياهو لن يتوقف حتى يوقفه العالم، وبشكل خاص الولايات المتحدة”.

ومضى ليفي قائلا “لو سألت نفسي: هل إسرائيل اليوم في وضع أفضل مما كانت عليه في السادس من أكتوبر؟ الإجابة هي بالتأكيد لا. إسرائيل الآن في وضع أسوا مما كانت عليه، دوليا واقتصاديا وداخليا، لكن الكثير من الإسرائيليين لا يرون ذلك”.

وأضاف ليفي أن معظم الإسرائيليين لا يشاهدون ما يحدث في غزة، إذ أن الإعلام الإسرائيلي لا يظهر حجم المعاناة وحجم التضحيات في غزة ولا يظهر المشاهد الفظيعة التي يراها العالم بأسره. “الإعلام يلعب دورا إجراميا بإخفاء هذه المشاهد عن الإسرائيليين دون أن يطلب منهم أحد ذلك”.

وتابع قائلا “المشاهد التي أراها على الجزيرة وغيرها تحطم قلبي وتجعلني أشعر بشكل سيئ كإنسان وكإسرائيلي. أرى ما يحدث في غزة على قناتكم ومواقع كثيرة لا تظهر في إسرائيل”.

وعن تفسير قوله إن الاحتلال الإسرائيلي هو الاحتلال الوحيد في العالم الذي يقدم نفسه على أنه ضحية، قال ليفي إن “الإسرائيليين يروون قصة غير حقيقية.. يقولون إن الاحتلال مفروض عليهم، وإلا سينتهي وجود إسرائيل، وهذه مجرد دعاية لإسرائيل. الناس في إسرائيل مصابون بالعمى.. لا يرون غزة ولا يرون ما يحدث لأطفالها، وحتى لو رأوا شيئا ينكرون ذلك. لأنهم عانوا من قبل يريدون من الآخرين أن يعانوا أيضا”.

كيف يخفي إعلام الاحتلال حقيقة ما يجري في غزة عن الرأي العام الاسرائيلي؟ pic.twitter.com/uBS3TPVQB4 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 28, 2023

يشار إلى أن العدوان الإسرائيلي على غزة أسفر عن استشهاد أكثر من 21 ألف فلسطيني، من بينهم أكثر من ثمانية آلاف طفل، علاوة على إصابة أكثر من 55 ألف فرد بجروح. كما أدى إلى تدمير آلاف المنازل ونزوح مئات الآلاف من سكان غزة من بيوتهم.