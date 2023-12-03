“الأطفال يعالجون بدون تخدير”.. طفل مصاب في مستشفى العودة بغزة يصرخ باكيا بحثا عن أمه (فيديو)

مشاهد صعبة نقلتها كاميرا الجزيرة مباشر من مستشفى العودة في غزة، حيث يُعالج عشرات الأطفال ممن قصفتهم الطائرات الإسرائيلية.

في أحد المشاهد، يصرخ طفل جريح بحثًا عن أمه التي فقدها في قصف منزلين لعائلتي الزقوت والعصار في النصيرات.

“بدي أمي وريني أمي”، هكذا كان يصرخ الطفل باكيًا، مضيفًا “دقني إبرة بدي أروح أجيب أمي. بدي أسلم على أختي”.

يستمر الطفل الذي أصيبت رجله بالصراخ، تارة من الألم أثناء علاجه، وتارة خوفًا من فقدان أمه.

وموجهًا كلامه لمراسل الجزيرة مباشر، قال الطفل: “انتو الجزيرة وروني أمي. وريني حياتي. خليني أبوسها”.

ووفقًا للمراسل فإن الأوضاع صعبة جدا في مستشفى العودة، حيث “يتم إجراء تقطيب لإصابات الأطفال دون تخدير بسبب نقص المواد الطبية في المستشفيات”.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شنت إسرائيل حربًا مدمرة على القطاع خلّفت دمارًا هائلًا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الشهداء والمصابين المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلًا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.