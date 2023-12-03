“طموحاتنا راحت كلها انمسحت”.. طفل فلسطيني يأسى لحال جيله في غزة (فيديو)

عبَّر طفل من غزة عن حزنه واستغرابه مما يجري له ولجيل كامل من الأطفال الفلسطينيين يستهدفهم الاحتلال يوميًّا في غاراته على القطاع.

ووصف في حوار مع الجزيرة مباشر الأوضاع مع القصف الإسرائيلي، قائلًا “إحنا خفنا. الصوت كتير كتير مرعب. إحنا أطفال.. إيش عاملين لهم؟”.

وتساءل مستنكرًا “يعني إحنا ماسكين أسلحة وطالعين نطخطخ مثلا؟”، مضيفًا “إحنا قاعدين في بيوتنا وطالعين على المدرسة، مش عاملين حاجة”.

وأشار إلى أن منزلهم هُدم عليهم، وخرجوا من تحت الأنقاض، وكرر سؤاله “إحنا إيش عاملين؟ ما عملنا حاجة!”.

وختم بقوله “إنتم مسحتوا هذا الجيل اللي جاي تبع الأطفال. أغلب الشهداء أطفال!”.

وصباح الجمعة، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أُنجزت بوساطة قطرية مصرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفي السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شنت إسرائيل حربًا مدمرة على القطاع، خلّفت دمارًا هائلًا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الشهداء والمصابين المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وتسببت في كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.