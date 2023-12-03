كتائب القسام: قصف تل أبيب برشقة صاروخية ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين (فيديو)

‏أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية، في اليوم الثاني لاستئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة.

‏وقالت القسام في بيان مقتضب السبت: ” قصفنا (تل أبيب) برشقة صاروخية ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين”.

ونشرت الكتائب مقطعا مصورا عبر منصة تلغرام يظهر إطلاقها رشقة صاروخية نحو تل أبيب.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن صفارات الإنذار “دوت في مدينة تل أبيب للمرة الأولى منذ استئناف الحرب”.

الجبهة الداخلية الإسرائيلية تنشر صورا تقول إنها لاعتراض صواريخ في سماء تل أبيب بعد إعلان كـ ـتـ ـائب الـ ـقـ ـسـ ـام قصف المدينة 🔴 القناة 12الإسرائيلية: فشل في أحد صواريخ القبة الحديدية أثناء عملية الاعتراض يؤدي إلى سقوطه pic.twitter.com/A8144vm5W2 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 2, 2023

والجمعة، دوت صفارات الإنذار في منطقة تل أبيب الكبرى ووسط إسرائيل، وفق مصادر متعددة.

وقالت القناة “12” العبرية، إن “صفارات الإنذار دوت في مدن ريشون لتسيون، يفنه، روحوفوت وسط إسرائيل (قرب تل أبيب) وأسدود في جنوبها”.

وصباح الجمعة، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة قطرية مصرية وأمريكية، استمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.