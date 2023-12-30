استشهدا بتاريخ ميلادهما.. أم تروي قصة مقتل طفليها التوأمين أثناء نومهما بقصف إسرائيلي على غزة (فيديو)

بكت أم فلسطينية توأمها اللذين استشهدا في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات أثناء نزوح العائلة من مدينة غزة.

وقالت وهي تجهش بالبكاء “أولادي التوأم أحمد نصر وجيهان نصر استشهدوا بتاريخ عيد ميلادهم”.

وأضافت “بنتي طلبت أعمل لها عيد ميلاد، قلتلها بعد الحرب بعملك عيد ميلاد وسينامون (حلوى). طبقوا 8 سنين وراحوا مني”.

وكشفت أنهما في الصف الثالث ابتدائي، مشيرة إلى أن ابنها كان متعلقا بعمته ومات معها في نفس اللحظة.

وتروي السيدة كيف نزحت من مكان لمكان، وتقول إنها تسكن النصيرات حاليًا بعدما نزحت من بيتها في 13 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت إن القصف الإسرائيلي استهدف الطابق الثاني في البناية التي يسكنونها، وسقط الردم كله على الطابق الأول، حيث ينام توأمها.

وأكدت أن الجيش قال إن منطقة الوادي كلها آمنة، مشيرة إلى أنه لم يكن هناك أي شيء في المكان.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى الجمعة “21 ألفًا و507 شهداء و55 ألفًا و915 مصابًا معظمهم أطفال ونساء” ودمارًا هائلًا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.