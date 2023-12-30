كتائب القسّام تطلق رشقة صاروخية جديدة من شمال غزة تجاه إسرائيل (فيديو)

نشرت كتائب عز الدين القسّام- الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- تسجيلًا مصورًا قالت إنه لإطلاق مقاتليها مساء الجمعة رشقة صاروخية من شمال غزة باتجاه المستوطنات والمدن الإسرائيلية.

وأظهرت المشاهد توثيقًا للعملية، حيث يظهر فيها صواريخ عدة في أثناء التجهيز لإطلاقها، ولحظة إطلاقها تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكانت كتائب القسّام، أعلنت في وقت سابق الجمعة، قتل 10 جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي، من مسافة صفر في قطاع غزة.

وقالت في بيان: “مقاتلونا نفذوا مساء اليوم كمينًا شرق حي التفاح، دمر ناقلة جند وقتل 10 جنود من نقطة صفر”.

ونشرت مقطع فيديو يُظهر جانبًا من عمليات مقاتليها في محاور حيي التفاح والدرج شرقي مدينة غزة.